奉旨畀女圍！陳錦鴻自爆片場唔捨得走

藝人陳錦鴻、鄧萃雯、談善言、廖碧兒於ViuTV新劇《婚內情》中，關係錯綜複雜，陳錦鴻周旋眾女之間！於戲外，他亦笑言因美女如雲，令他在片場「唔捨得走」，他謂：「我好鍾意片場，因為平時唔可以同異性傾偈，畀人影到可能有誤會，不過片場就唔怕，我喺呢度可以奉旨攬雯女（鄧萃雯），拍晒就唔可以！我成日都話劇組係兄弟姊妹情，留低係互相扶持，有咩就可以幫手！」



於劇中，陳錦鴻經常充當四人的司機，他表示當拍劇是娛樂之一，可以載幾位美女份外興奮：「平時我都係做司機，不過坐隔籬就係個仔，今次係幾位美女，所以更加開心囉！」



講到他與對手談善言拍攝的頭點頭打桌球曖昧戲份時，陳錦鴻指靠對方帶領入戲，而劇本所寫的親熱情度根本「未入流」：「係有身體接觸之嘛，都未係親熱戲，未到我哋水平！其實我覺得拍親熱戲好似拍武打場口咁，事前要同導演夾清楚，個機位喺邊度，唔好擋到鏡頭。」



而談善言與陳錦鴻、雯女分別亦有親熱及對罵戲份，對於拍戲經驗尚淺的她來說絕對是越級挑戰，她亦直言獲益良多：「陳錦鴻好知道自己要乜，佢有好多理論去支持，好條理知道呢場戲要點做。雯女就柔情好多，佢會睇你點做先，之後先諗點接你台戲，所以完全係兩個方法，我喺佢哋身上學習。」



她又透露一開始與陳錦鴻開工感壓力，幸得前輩教路放鬆心情：「錦鴻一直叫我放鬆啲，知道佢好玩得，所以都放心同佢做對手戲！」好又大讚雯女好認真：「佢每次睇Playback都會有微調，要清楚角色前文後理先知點做戲，真係勁專業！我家人同朋友其實都係雯女、錦鴻Fans，知道我哋合作都有問可唔可以嚟探班，我當然拒絕怕打擾佢哋。」

