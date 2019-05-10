【驚爆】37歲陳法拉再婚　秘嫁法國猛料男友

2013年跟前夫兼Neway太子爺薛世恒離婚的陳法拉，成功覓得下一站幸福，東網收到獨家消息，現年37歲的她將於香港時間本周六（11日）在法國結婚，下嫁拍拖三年的法籍男友Emmanuel Straschnov。據知，由於Emmanuel於法國出生，加上他和陳法拉欲將婚事低調，不欲大肆鋪張，所以選擇婚禮在法國秘密舉行，並會在當地的一個莊園舉行浪漫婚宴，只邀請關係最緊密親友出席，分享他們踏入人生新一頁的喜悅。



近月參演由女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）及曉格蘭特（Hugh Grant）主演的美國HBO新劇《Undoing》的法拉，為工作如常的美國及香港兩邊走，由於要籌備婚事，她近日更要在美國拍劇時抽空直飛巴黎。剛從巴黎返港的她，昨日（9日）出席婚前最後一個公開活動，雖然對婚訊隻字不提，但是仍難掩喜悅，表現風騷，期間更透露因拍劇而跟父母有幾個月未有見面，故於本周日會跟父母一起度過母親節，而她亦表示晚上會飛返巴黎。



紐約一見鍾情



2014年陳法拉毅然放棄香港的事業，前往美國紐約入讀著名學府Juilliard School（茱莉亞學院）攻讀為期四年的戲劇碩士課程。四年的深造，不單為她打開美國演藝之門，並帶來另一段情緣，於2016年跟同樣在紐約工作的Emmanuel邂逅，一見鍾情，戀情維持半年後才曝光。



計劃生小朋友



雖然和Emmanuel無論文化背景不同，但她曾講過跟對方卻出奇地有默契，性格互相配合，相處舒服，並以「穩定狀態」形容雙方關係。而法拉事業心重，但渴望生兒育女的想法從來不減，她近年說過非常喜歡小朋友，一直有計劃生兒育女。



未婚夫大有來頭



迎娶陳法拉的Emmanuel，精通英文及國語，現在是創造專屬App及網頁的平台Bubble的CEO及創辦人，早年分別在巴黎綜合理工學院（ECOLE POLYTECHNIQUE）攻讀經濟，以及在哈佛商學院攻讀MBA課程。畢業後他在駐日本的法國領事館工作，2007年開始更在上海的管理諮詢公司擔任顧問達三年，後來又到美國在品牌公司擔任特別助理。他曾說自己和亞洲的緣分深厚，因其父親在七十年代到台灣留學，父母是在北京認識而結緣。