認做富商小三　靚靚灑淚：後悔傷害張智霖

張智霖袁詠儀（靚靚）結婚18年，兩人育有兒子12歲仔仔魔童，兩人一直是圈中的模範夫婦，最近他們就上內地節目受訪，靚靚在節目中重提當年在《志雲飯局》中承認做小三戀上有婦之夫的富商一事，更一度哽咽眼濕濕望向老公坦言傷害了他！



貪慕虛榮戀上有婦之夫



靚靚在生下魔童的第二年（2007年）在《志雲飯局》中表示愛上一位有婦之夫：「20歲生日給我送上20種不同的花當時感到很高興，我想這是大家所說的貪慕虛榮，蒙住了我雙眼令我看不到他是有妻子的。」



想不到傷害張智霖



節目播出後，事件被傳媒發酵，即傳出靚靚因貪慕虛榮被富商包養，但當時靚靚就話絕對不是包養，是男女朋友的關係。對於自爆做小三一事，她說：「當初就是天真嘛，我以為我說出來會讓一些人能夠更多的理解我了解我。我做錯了事情我願意承受，因為我覺得那個是騙不了人的，我以後也要告訴小朋友我做錯了甚麼事情。我真的是錯了就要承認，但最想不到是傷害了她最愛的人張智霖。」



「我覺得可能很自私」



靚靚在節目中含淚對張智霖說：「我唯一後悔的我覺得是傷害到他，我想坦誠的是把我的人生的經驗說出來，我覺得就是傷害了他，唯一後悔的是這樣。你們可以繼續往我來，但是不要是他，不要是我愛的人。」靚靚續說：「有些時候我覺得可能很自私，我的想法是我不在意你們怎麼想，我不可能做到每一個人都喜歡，那算了吧！最重要是他（張智霖）喜歡我就可以了。」而張智霖就靜靜坐在太太身邊，不發一言，但明顯眼睛都紅了。



當年事件爆出後，傳聞該富商就是已故商人羅兆輝，羅兆輝生性風流曾傳出包養多位女星。雖然面對多方壓力，但當年張智霖都第一時間站出來自責，遺憾不更早去認識靚靚及保護她。並覺得每個人都需要經歷人生才會完美，絕對不會介意太太身上的污點。