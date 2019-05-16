大四喜Rap入荷里活！劉丹冧爆有女陪練歌

由藝人劉丹、羅樂林、陳榮峻和黎彼得組成的潮爆Rap組合「大四喜」，自於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「出道」後深得網民歡迎，今日四子聯同劇組成員滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、林淑敏、姚瑩瑩等，出席無綫最新節目《PARK YOHO週末速遞》的宣傳活動。



小糯米喺隔籬伴舞



講到「大四喜」於網上爆紅，最近更衝出香港到澳門出騷，劉丹笑話：「呢個係必然嘅事，我哋仲有個計劃，但唔知幾時實行，遲啲會去荷里活發展！」羅樂林即笑爆嘴問：「（荷里活）大酒店定廣場？」劉丹接話爆紅後好開心：「不過我唔緊張呢樣嘢。（緊張練歌？）我哋分開各自喺廁所練。」黎彼得插話自爆：「但我好緊張！搞到精神衰弱！陳榮峻晚晚都可以攬住個歌星老婆練歌，你就冇得攬啦！」笑爆全場！劉丹聞言即刻反擊，冧爆話有同孫女小糯米一齊睇Rap片：「佢會喺隔籬伴舞！（有一齊Rap？）冇，佢都未識，依家都聽唔明，覺得爺爺幾廿歲人唔知喺度搞咩！」



接商演貴精不貴多



四子透露快將有新歌推出，問到他們最近是否接下不少商演活動？黎彼得抵死笑話：「多到你唔信，不過推晒！貴精不貴多，個個都接咪好Cheap？」劉丹亦認同謂不可以太濫，要有選擇權。問到出騷酬勞豈不是要除四份？黎彼得打趣話跟大小年資分，故劉丹會分得最多，不過陳榮峻就大叫反對，笑話：「應該跟年紀分，我分得最少。」



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