聽日開港騷　鄭恩地@Apink甜笑晒腿冧港迷

將於明、後晚在港舉行兩場個唱的韓團Apink成員鄭恩地，率先於今晚在apm商場舉行記者會造勢，吸引大批粉絲到場。身穿紅裙晒腿的鄭恩地，甫現身便以廣東話自我介紹說：「大家好，我係恩地。」並甜笑向在場粉絲揮手，表示很開心見到大批粉絲到場，感謝港迷的支持，令其香港個唱可以加開一場。



問她會否於香港個唱中挑戰廣東歌，她表示雖然今次未有準備唱廣東歌，但會獻唱新曲《暳花》的國語版，並希望下次有機會再挑戰廣東歌。談及剛度過的「父母節」，鄭恩地表示因工作關係未能陪父母過節，但準備了卡及花送給父母。她又表示希望來港期間，有時間可以一邊吃飯一邊觀賞夜景，在場有很多粉絲也表示想跟她一起用餐，鄭恩地即笑說結帳時要AA制，又表示來港想吃點心。



鄭恩地坦言開個唱會較組合活動時更緊張，但見到現場粉絲的支持，令她消除了所有的擔心。她又謂隊友平日沒有太關注其個人活動，但亦有替她打氣，並透露之後會準備solo專輯。



鄭恩地之後走下台與粉絲大合照，又用廣東話說：「多謝。」她受訪時表示很喜歡Beyonce同Bruno Mars，所以之前在台灣個唱中獻唱對方的作品。她又分享Keep Fit秘訣，表示最近會忍口少吃零食及努力運動，並表示如果有一天休假，最想一整天攤在梳發上煲劇。