開波冇Hot Hand！鄧穎芝完場前入局絕殺方泳琳

歌手鄧穎芝（Vangie）到修頓室內場館參與《Panasonic學界籃球邀請賽2019》的表演賽，身為籃總名人邀請隊的她一開波未在狀態，但見到敵隊的方泳琳連入幾球3分波後，她即刻後來居上，入了兩球3分，之後更入了絕殺的2分，令隊伍後來成功反超前，最後更以52比49，以3分之距險勝比賽！



事後她表示很開心：「我都係第一次打籃總呢邊，不過其實我覺得唔係打得太好，好似唔夠氣，好耐冇練波。」講到見到方泳琳入波後她都即使入番波，她表示：「係呀，唔可以輕敵，見到佢入我都要加把勁。」」講到得了10分，不及方泳琳的17分，她說：「我諗我今日攞唔到MVP，真係傷心，本身諗住攞番MVP，上年畀陳偉琪攞咗，但今日都開心，關鍵嘅球都喺我手上，又幫隊波反超前，都好開心！（下年想攞番？）等我呢年要努力啲練波先。」



她又謂其實輸贏不太緊要，最緊要大家打得開心，她又大讚方泳琳厲害：「其實我哋本身係同一隊波架，我哋都係做射手嘅位置，佢打得好好。（你哋係兩大女將？）我哋去到邊都係，就算自己隊波都係，哈哈。」另外，她透露正與張紋嘉籌備賣藝人二手衫及韓國飾物：「都搵咗好多女藝人朋友幫手攞啲衫出嚟賣，會網上同有實體店，希望6月開始，都係第一次做生意。」