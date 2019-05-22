涉醉駕再被爆偷食港姐亞軍　郭子豪急澄清

現年27歲的藝人郭子豪（Arnold）昨日為涉嫌酒後駕駛一案出庭，今日又被爆背住拍拖三年圈外正印女友Karen，偷食應屆香港小姐亞軍鄧卓殷。有指Arnold同鄧卓殷因拍攝《娛樂大家》而撻着，兩人更經常喺同一間健身室密會，令人不禁聯想到黃心穎偷食許志安一事。



郭子豪隨即喺社交網留言解釋已與正印分手有一段時間：「因為牽涉圈外人，又不是什（甚）麼喜訊，一直沒有宣布自己的Status。我和她已經分手有一段時間。多謝傳媒朋友關心，但希望畀少少空間，最近已經發生咗好多事。感激感激。」



郭子豪接受東網訪問時，就表示與拍拖3年的女友Karen其實已經分手一段時間，不過就沒有透露原因：「年頭已經分手，對方圈外人，唔想牽涉太多，想澄清分手同鄧卓殷完全冇關係，冇任何重疊時間。」問到現時與鄧卓殷甚麼關係時：他說：「了解中！（係咪諗住築愛巢同居？）絕對唔係，因為我自己停牌，想搬近啲TVB，嗰日一班人食飯，之後我話想睇樓盤，佢咁啱得閒先陪我睇，唔係同居！（覺得鄧卓殷點？）呢個唔答喇。」



而鄧卓殷喺4月時就自爆與分隔異地嘅男友分手，6年情玩完，當時佢仲話需要時間慢慢平復，仲話最好唔好再異地戀！（相關新聞： https://bit.ly/2Wh21wN ）