顧住賺外快免療情傷　馬國明：唔會博同情

無綫劇《降魔的2.0》拍攝降魔打鬥戲，劇中鄧佩儀和胡鴻鈞變身上陣，後者全程背對記者，以免造型提前曝光！貼心的他知道拍檔演打戲辛苦，特別「萬歲」請飲嘢，讓大家消暑解渴。



輕鬆過渡事件



至於馬國明全晚與謝雪心最多交流，表現亦到位，似乎未受女友黃心穎偷食事件影響心情。提到劇集煞科後可以好好休息，是否需要整合心靈？向來現實主義的他卻明言：「放假要做吓自己啲私人嘢，好似換車牌、銀行啲單都要搞，同埋要搵吓外快先啦！（唔使重整自己心靈？）唔使！有咩要重整？（心穎件事傷害咁大。）有幾大呀？唔係你哋諗得咁嚴重！（你EQ都幾好？）冇咩嘢喎，輕鬆過渡就算啦，總之我唔會係行出嚟博同情嘅人啦！（媽媽有冇擔心？）冇喎，佢好開心，今日仲去打牌！（聯絡心穎？）唔講喇！」



鄧佩儀全黑降魔



至於鄧佩儀變身打女入型入格，與麥凱程演「降魔姐弟」少不了動作戲，她指角色設計對比強烈，正常時是一位造型飄逸的設計師，變身降魔則會作全黑打扮。她坦言為了動作利落，在武打方面下了不少苦功：「自己功課做足，事前一定拉筋，最大得着係之前拍另一套劇吊威吔拉傷韌帶，依家有經驗，所以拍動作鏡頭前會不斷拉筋，做足熱身！（愛做運動？）好鍾意！日日跑步半小時至一個鐘，泰拳都好鍾意，之前拍《降魔的》番外篇都用得着。（鍾意做打女？）好鍾意，希望公司畀機會我試唔同類型嘅角色，我知我個樣太似小學教師，其實我係好動型！」