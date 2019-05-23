陳凱琳收藏囝囝頭髮　鄭嘉穎：使唔使呀？

藝人陳凱琳（Grace）現身手袋活動，即場親手為幾位粉絲印製皮革卡片套，陳凱琳表示喜歡做些個人化的禮物，感覺較特別，將來亦可考慮做給老公鄭嘉穎和兒子，她說：「不過朋友已經送咗Mommy's boy 和Daddy's little king字樣tee畀我哋，一日我着，一日老公着，輪住着。」提到剛過去的母親節，是她第一個母親節，只簡單在家食飯慶祝，她說BB還細，不方便帶出街，以免BB哭鬧時騷擾到人，她說：「BB滿三個月，開始定性。（嘉穎送禮物畀你？）冇，簡單屋企食餐飯，已好滿足，母親節應該仔送禮物畀我，佢好乖已經係禮物。（計劃定慶祝嘉穎第一個父親節？）好彩冇叫佢送母親節禮物咋，如果唔係要送番父親節禮物畀佢，叫個仔再乖啲當係禮物。」她說今日請髮型師替兒子剪第一次頭髮，並把兒子的第一束收藏，她說嘉穎也取笑她：「使唔使呀？」Grace透露亦已珍藏了BB的臍帶和腳印仔等。



而擔任司儀的歌手林奕匡太太李靄璣，身上的tube dress不慎下滑，露出內裏的nude bra成為亮點。