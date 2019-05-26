東方日報C1：吳彥祖盲腸潰爛延醫險死

現年44歲的型男吳彥祖（Daniel），最近到法國出席康城影展時被發現明顯瘦了一圈，他受訪時自爆經歷了一場大病，因拖延醫治盲腸炎引致盲腸潰爛，險些命喪美國！



吳彥祖上月返港出席香港電影金像獎，日前則現身法國康城影展，惟身形明顯消瘦，令人擔憂！他接受男子組合廿四味訪問時，自爆早前在美國患上一場大病，有一晚食飯後突然嘔吐，起初以為食錯嘢，但捱至翌日情況仍未改善故往求醫。他透露醫生當時開了胃藥及止嘔藥，惟服藥後未見好轉，持續屙水：「唔係屙爛屎，係飲水屙水，每10分鐘就去廁所。」有見及此，他索性不喝水，結果足足兩日沒小便！



Daniel指病情過了兩日依然反覆：「一係突然之間冇嘢，一係就發燒要食消炎藥，依然好乸痛，即係好似畀人踢春X咁，每10分鐘踢一次！」又坦言因太太Lisa S.不在家，家中只有家傭和女兒，無人知道他有多痛苦。問到為何不到醫院求診？他解釋：「我住嗰區去親醫院都係大單嘢，即係中槍有血案嗰啲，所以如果去到話係食錯嘢，可能會叫我坐喺度等，所以費事去。」



Lisa S.心痛責備



苦無對策下，Daniel惟有向家人求助，姐姐見情況不妙，立即帶他前往白人區、離家30分鐘車程的醫院。醫生立即替他做電腦斷層掃描，發現其盲腸發炎，導致盲腸潰爛兼爆開，需立即開刀，他說：「醫生話平時啲人如果係咁最多頂到2個鐘，唔明點解我可以頂到3日！雖然開刀，但都掹唔到盲腸出嚟，因為入面全部腫晒，如果堅持要攞就有機會整穿其他部位，咁會好麻煩！最後我只係洗腸，吊消炎藥吊咗一星期，盲腸仍然留喺體內。」問到會否復發？他說：「要等半年睇吓點，只有7%會出現！醫生話做咗呢種手術10年，都未見過咁嚴重嘅，如果再等多一日就會死！」他續指當時得知要開刀，只避重就輕地通知太太，免得她過分擔心，而太太亦立即揸10多個小時車趕赴醫院，知道事態嚴重，立即痛罵他為何死忍！



臥病在床齋睇冇得食



由病發至好轉，前後經歷了九天的折騰，Daniel在沒有進食的情況下暴瘦15磅，劫後餘生的他開玩笑：「當時住院最辛苦係喺病床冇咩可以做，以為可以睇吓電視啦，點知全部都係飲食廣告！」他表示原定該星期到加拿大滑雪，而當地的山區醫院設備未算先進，慶幸自己沒有帶病啟程，否則後果堪虞！



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