爸爸男友同場撐！Cheronna：冇諗過去到呢步

女子組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）昨日舉行迷你音樂會，並首次演繹新歌《無利可圖》，她坦言事前相當緊張，幸得家人和男友黃奕晨（Dixon）現身支持。今次她更榮升做創作人，跟陳考威、JNYBeatz共同作曲，她說：「呢首係我第一首有份參與作曲嘅歌，我真係好開心，因為冇諗過自己可以去到呢一步，可以參與寫歌。『BB』出世嘅時候，聽到自己嘅創作、見到作曲一欄有自己個名，真係覺得好開心、好感動，所以係一個好特別嘅嘗試，希望之後有多啲機會參與寫作。」



音樂會上她除了獻唱自己的歌曲，也自選四首歌后級的作品，她笑說：「呢個歌單我諗咗好耐，有邊啲歌係我好enjoy、又好想唱畀大家聽呢？嗰幾首人哋作品都係中學時期成日聽嘅歌，每次唱都會覺得好陶醉，所以就帶畀大家，希望大家都會鍾意。」



提到父親聯同男友黃奕晨現身支持，她坦言相當開心：「我都有一段時間冇出歌，同埋好耐冇演出live show，之前《你的你》派台時有參加一啲live show表演，不過Daddy好多都miss咗。今次第一次表演《無利可圖》，仲要又唱又跳，對我嚟講係好緊要，所以就叫咗Daddy嚟睇，好可惜媽咪要做嘢嚟唔到，不過有一件好特別嘅事，就係Dixon之前話有工作，但最後都趕嚟支持我，所以成件事好有愛，所有支持我、愛我嘅人全部都喺度同我分享呢一刻，表演嘅時候知道佢哋喺度，我個心會好定，冇咁緊張。」



剪了一頭新髮型的她透露近日積極瘦身，她說：「之前真係太鍾意食嘢，所以肥咗好多呀，今次真係好堅決，同埋用好健康嘅方法去減肥，唔會係唔食嘢、餓到好辛苦嘅減法，我會Keep住做運動、練舞，加上媽咪煮健康餐，所以今次減肥旅程唔算辛苦。」