藝人鄭嘉穎同老婆陳凱琳(Grace)尋日為囝囝鄭承悦(Rafael)舉行百日宴,因2011年拍攝劇集《怒火街頭》而同嘉穎成為好友嘅胡杏兒就一家大細出席。杏兒喺社交網上載百日宴合照,並以《怒》劇中角色「王思苦」留言向「Law霸」嘉穎催生第二胎:「Law霸恭喜你,娶到一個靚靚老婆又喜得麟兒,快啲再生個囡囡同我對親家!王思苦上」



嘉穎就話會盡力呀:「多謝晒王思苦!我哋會盡力而為!亦都希望你再生個健健康康、精乖伶俐嘅BB!Law霸上」Grace亦夫唱婦隨留言:「多謝你一家大細參加BB嘅百日宴!You look so radiant as always!﹝你時常都明艷照人!﹞」兩人分別都已經成為父母,網民都話好感慨呀!