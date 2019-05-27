老婆撐場唱好啲！林宥嘉人前人後兩個樣

台灣歌手林宥嘉（Yoga）一連3場在紅館的《林宥嘉idol世界巡迴演唱會香港站》舉行最後一場，吸引不少圈中人包括容祖兒、謝安琪、彭秀慧、糖妹、陳健安、小肥及AGA來捧場。至於太太丁文琪和兒子，Yoga在慶功宴上坦言太太這晚有來捧場：「囝囝太細要好早瞓覺，太太就有嚟，我之前都唔知㗎。（畀Surprise你？）咁佢嚟咗係有少少動力畀我，我要畀最靚一面佢睇，因為平時我喺屋企好『烏搲』，因為太太成日話我出面扮靚仔，屋企就好『烏搲』。」



至於Yoga在台上不時以廣東話說話，在鋼琴自彈自唱時，他提議台下觀眾開手機燈功能為他製造燈海，他似乎看到有歌迷沒開手機燈，他就用廣東話說：「隔籬嘅朋友『交交』（教教）佢。」當全場爆笑時，他誤怕自己說了髒話即改用英語表逹，他又謂會練好廣東話：「我會進步，畀我時間啦。」之後他唱畢《走鋼索的人》一度轉身似感動落淚，隨即他自辯笑謂：「我唱得太投入。」台下歌迷大叫「不要難過」，他笑答：「我沒有難過，只是覺得自己唱歌好好吧。」而當Yoga走到台邊握手時，有歌迷給他公仔，他搞笑地擠進斗篷內，跟着又拋回觀眾席，之後他更走近歌迷手握手，更大方給她們又攬又摸臉。最後兩度encore，而台下祖兒更睇畢全場才離開。



之後Yoga一開始和傳媒訪問時便謂：「我好眼瞓，我怕講錯嘢，你哋唔好問我啲太難問題。」問到為何廣東話進步很多？他笑稱：「因為個腦開發咗，同埋我身邊好多工作同事都係香港人，聽佢哋講好多廣東話。（囝囝有冇學幾句？）佢未識講嘢住，但好多嘢似聽得明我講，佢好鍾意跳舞。（聽住你啲歌跳？）我喺屋企隨便唱，佢就會郁來郁去跳。」



講到歌迷反應很好，Yoga稱主辦單位想他下次來港開騷開多幾場，但聽到開多幾場時就不禁「起雞皮」：「因為每場演出我都會用盡Energy，但有機會應該試吓，有幾多歌迷想看就應該開幾多場。」大家讚他歌迷夠他開足一個月，他都忍不住笑謂：「我有咁多歌迷咩？」