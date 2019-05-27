真係夠驚喜！阮兆祥處男Busking被惡漢圍

「回歸樂壇」的藝人阮兆祥（祥仔）於生日正日當天（5月23日），於中環進行兩場「處男快閃BUSKING」，地點分別為IFC行人天橋及中環碼頭，期間轉戰碼頭獻唱時，突然殺出三名彪型大漢，不斷聲大夾惡追問：「邊個畀你喺度唱歌呀？嘈住我呀知唔知呀？你話唱就唱呀？」當工作人員解釋有申請時，該數名大漢再謂：「同邊個申請呀？有冇同我申請呀？」現場氣氛一度緊張。



祥仔嚇到唔識反應



原來一切都係BabyJohn（蔡瀚億）夾埋導演策劃的一場陰謀，當彪形大漢殺入現場大聲夾惡追問各人時，已經準備好生日蛋糕、喺附近埋伏的BabyJohn見到都嚇親，祥仔於現場亦一度嚇至唔識反應，被工作人員拉埋一邊。後來祥仔好快反應過來，更發揮其「以和為貴」的本色，上前充當「和事老」表示：「都唱完喇，走喇。」但數名大漢卻反問：「你話唔唱就唔唱？」並阻撓各人離開。緊張關頭BabyJohn突然衝出並說：「梗係繼續唱啦！」然後帶領各人唱生日歌，祥仔才發現原來一切都是BabyJohn與眾人合謀給自己的生日驚喜，非常感動，笑不攏嘴，最後更與眾人分享生日蛋糕並和現場所有觀眾大合照，非常溫馨。



大讚驚喜成功



事後祥仔表示當日完全未有任何蛛絲馬迹可尋，所以一開始都被嚇親。後來BabyJohn出現一刻才知道自己被玩，真係又驚又喜，即場多謝BabyJohn及大家為帶了咁大生日驚喜畀自己，更大讚各同事保密功夫做得好足，證明可以放心將自己交畀同事們。