當年被棒打鴛鴦　黃翊黃寶欣舊愛重逢

歌手黃翊、黃寶欣這對舊愛，當年因為唱片公司棒打鴛鴦而分開，隨後兩人先後淡出樂壇，也各自結婚，黃翊跟前亞視藝員陳存正拍拖，兩人育有一名兒子，但至今兩人並未正式註冊結為夫妻，而黃寶欣早年下嫁圈外商人，並誕下一子一女，不過已經離婚。



近年黃翊跟寶欣回歸樂壇，這對舊愛一直保持着友好關係，黃翊去年開騷，寶欣更以嘉賓身份為他站台。昨日兩人推出合唱歌《A Second Chance》，亦是兩人首次合唱，獲歌迷畀Like。



此外，兩人更會孖住一班八、九十年代「消失的歌手」如文佩玲、胡渭康、何婉盈、林利、陸家俊、莫鎮賢、黎明詩在今年九月攜手在灣仔伊館開騷，他們之前自組「經典同學會」，經常搞聚會碰面，勾起歌迷唔少集體回憶。



黃翊他接受訪問時，指和寶欣廿多年前開始已孖住返內地商演，加上曾是戀人，故兩人默契十足是「最合拍夥伴」：「我同寶欣之間只要一個眼神、手指郁動，甚至撥下頭髮，都會知對方諗梗乜，今次呢首合唱歌，我哋一埋位已相當到位，MV導演仲想拍啲我哋有愛火重燃嘅感覺，當然現實係冇發生啦。」他更分享和寶欣有關有關的趣事，指不少fans一遇見他，就會說很喜歡他和寶欣合唱的《酒杯敲鋼琴》：「其實首《酒》歌係寶欣同鄭敬基合唱嘅，我聽到覺得好好笑，以為我係鄭敬基。」