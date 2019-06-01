東方日報C1：吳若希同日搞活動狙擊菊梓喬

吳若希（Jinny）與師妹菊梓喬（Hana）之爭去到白熱化，暫停生B、決心重奪「星夢一姐」寶座的Jinny，因與Hana分別唱劇集《鐵探》的插曲，雙方Fans在網上展開口水戰，各為其主撐偶像！連唱片公司都食住話題，罕有地同日為兩位歌手搞歌迷活動，不惜「自己人打自己人」。



Jinny和Hana近年屢傳為爭一姐地位而鬧不和，近月更被指埋身「肉搏」，皆因兩人齊唱熱爆劇《鐵探》的插曲，於4月初同期推出，再次成為網民熱話，將兩首歌比較。經過近兩個月惡鬥後，有YouTube「千萬點擊女王」之稱的Hana，其片尾曲《鋼鐵有淚》至昨晚為止，收看次數逾60萬；至於Jinny的插曲《我記得》亦逾50萬，暫時Hana勝出。二人Fans為偶像護航「互片」，有人覺得Jinny唱得比Hana好，不過亦有人留言指2019年繼續是Hana的天下，皆因目前為止，Hana有三首劇集主題曲，而Jinny只得兩首，新加盟的連詩雅僅得一首。



演技爆發贏好評



有富老公又有得意囡囡的Jinny近期表現拚搏，除頻頻出席無綫活動外，又擔任綜藝節目《娛樂大家》的固定嘉賓。她於台灣拍攝的《我記得》MV中有超水準表現，放下烈女形象任由男主角兜巴星。由於MV採用一鏡過拍攝，不能NG，對曾經被指表情浮誇、戲屎的她無疑是一大考驗，她幸不辱命，獲讚演技大爆發。反而Hana同樣在台灣拍的MV，最大「犧性」只是被困籠中，演技難有發揮，這場MV之戰，Jinny扳回一城。兩女鬥得難分難解成為熱話，唱片公司即借勢谷宣傳，竟於今日為Jinny補辦生日派對，而Hana則舉行歌迷會三周年活動，擺明「星夢打星夢」。



Jinny昨日接受電話訪問，對於和「死敵」同日搞歌迷活動，她說：「我唔知喎，咁得意？不過都冇所謂，因為我同佢啲歌迷唔同人，只係擔心工作人員點樣走兩邊。」提到MV的收看次數輸少少，她表示不在意：「我唔睇點擊嘅，不過都多謝歌迷鍾意，呢個MV我有畀意見，花咗好多心機，拍咗24小時，因為唔可以NG，我重複廿幾卅次，攝影師成日孭住部穩定器，拍拍吓攰到跌低。」有指她決心重奪「一姐」寶座，她說：「雖然我仲有鬥心，但唔係爭啲乜嘢『一姐』，覺得質素最緊要。其實我想認『阿細』，因為咁先多人錫。」



「師姐唱得好過我」



Hana同樣表示不知與師姐同日搞活動：「我都係聽公司安排，只知好似有100位歌迷參加。（怕同Jinny鬥人氣？）我點同佢鬥？佢係最Top！」對於她們的歌曲被網民比較，她謙稱：「我覺得師姐唱得好過我好多，我好鍾意佢。其實邊個鍾意聽邊首歌冇所謂，鍾意聽就聽，唔鍾意聽就唔好聽，聽歌係好個人嘅。」而星夢老闆何哲圖對於Hana有三首劇集歌，加上8月又開九展騷，穩坐「一姐」之位，他說：「其實佢同Jinny今年各自都係三首歌，公司只係想做好聽嘅流行歌。」



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