病房變炮房！利穎怡大膽生擒男病人受關注

《東張西望》女神之一利穎怡（Joan）除了做主持外，亦相當熱愛演戲，日前她出席日本攝影師米原康正的藝術展，講到最近在劇集《婚姻合伙人》的一場戲頗「踩界」，引來網友熱論！劇中她飾演湯洛雯的護士好友「尤蜜」，竟將病房變炮房，與病人伍富僑親熱，更大玩手銬鎖住男方並騎在他身上，但被靚湯及黃德斌撞破，之後Joan與靚湯鬧交反面！礙於電視尺度，親熱場面只得一瞬間，但Joan的大膽護士角色已引來不少網友留意，繼早前她在《荷里活有個大老千》的「于素秋」後，再次得到回響。



Joan表示最難忘是該段時間太累，要狂食提神因而增了磅，笑言最怕壓斷伍富橋的腿：「當時同時拍緊《宮心計2深宮計》加外面一套電影，精神唔係太好，好彩出嚟效果唔係好睇得出我攰，但就見到我好肥！當時拍劇時成日食零食提神，所以肥咗好多，我要壓住Alvin（伍富僑），都勁唔好意思怕壓斷佢對腿。」至於跟靚湯演戲，Joan大讚對方超好人：「我哋雖然只有幾場戲，但休息嗰陣無所不談，感覺好像真係閨密咁，不過可惜太快拍完，冇得進一步了解，希望好快可以再合作。」