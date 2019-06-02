「影壇四大惡人」李兆基病逝　終年69歲

「影壇四大惡人」之一的藝人李兆基，因肝癌擴散至肺部，病情惡化，今日傍晚經過搶救後不治，終年69歲。香港演藝人協會主席古天樂接受東網訪問時，表示已獲悉對方病逝消息，更說：「知佢呢幾日狀態唔好，我哋一直都有跟進住，依家就畀佢家人處理後事先，總之有咩需要，演協一定會全力協助。」而與李兆基份屬好友的吳志雄大感痛心，他說：「今日收到牧師朋友電話知道呢個消息，之前知佢病況已經好痛心，今日佢走咗就更傷心！一直都知佢病況好差，佢走時都辛苦，依家去咗天堂，冇病冇痛，希望佢一路好走！（之前佢經濟唔好，可會幫忙辦其後事？）我同牧師朋友會搞佢嘅身後事！」



演慣江湖惡霸的李兆基，一生充滿傳奇，曾是社團中人，其後得福音感化而改邪歸正，生前演慣江湖人物，在港產片《古惑仔》系列飾演「吹水基」，因而被稱為「基哥」。除了把江湖人物演繹得淋漓盡致，李兆基亦充滿喜劇細胞，在周星馳電影《食神》與《算死草》中飾演惡霸，讓觀眾留下深刻印象。



不過，現實的他為人義氣又樂於助人，不少圈中藝人都敬他幾分。他晚年時不幸中風，幕前工作亦要退下來，經濟一度陷困境，令人唏噓。今年三月，他與58歲女友邱巧貞在家中低調舉行婚禮，邱巧貞跟隨對方已30年，李兆基希望「畀番個名份」對方。