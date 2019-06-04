【娛場】追夢21年！楊明茄喱啡變男主角

演員楊明捱足21年，近日終於在熱播劇《婚姻合伙人》首次擔任男主角。不過男主角背後，原來楊明曾經歷過事業失意，憑着堅持才有發光發亮的一天。



日前，楊明來到中學母校接受《娛場》主持人李文珊（Sherman）的訪問，談起17歲入行，他笑言當初投考TVB藝員訓練班，是因為愛看《烈火雄心》，可是因為近視問題，故不能做消防員，因而希望可在演戲中擔任消防員一償心願。誰不知，考上了演員後卻做了21年，楊明笑言相當不可思議。



幸運的是，楊明很快就遇上重要角色，2001年在劇集《娛樂反斗星》中扮演「翻版謝霆鋒」，由於扮得太神似，故令觀眾留下深刻印象。其後，他更劇接劇擔任男配角。可惜「上位」同時，楊明卻在2005年被控醉酒駕駛，其後亦因刑事毀壞惹上官司，令他的事業陷入低潮。楊明苦笑說：「出面啲人覺得楊明係壞，佢係無惡不作，有啲人會鬧你垃圾，有啲人會鬧你死茄喱啡，用盡所有言語欺凌你。我低沉咗好多年，做咗好多路人甲乙丙丁，但我都選擇咗堅持！」



楊明的努力被無綫高層曾勵珍留意到，其後獲安排加入處境劇《天天天晴》，自此事業掀起一點點變化。終於，他在2017年獲得「飛躍進步男藝員」，被受肯定。而今年，楊明首次在《婚姻合伙人》以及《機動部隊2019》擔任男主角，令他的事業更上一層樓！如果想知道更多楊明21年來的心路歷程，那就一定要去片了！



場地：聖公會聖匠中學

