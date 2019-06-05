氹老公半裸！安以軒一口氣晒19張大肚寫真

台灣女星安以軒依家懷孕9個月，咁啱今日係佢結婚2周年紀念日，梗係要做啲特別嘢，佢就一於喺社交網大晒自己嘅大肚寫真，仲嗌埋老公飛到去越南富國島一齊影，難得喺鏡頭前着比堅尼，佢都自爆迫老公都要半裸上陣，真係Sweet到爆燈！



安以軒今次仲要分開唔同社交網就Upload唔同款嘅寫真相，全部加埋成19張相，睇嚟佢對輯相非常滿意：「這就是～傳說中的～《大！肚！照！》[羞嗒嗒]

人生第一次拍照不用努力收小腹還可以盡情的凸出來[笑而不語]（女孩們都懂的）也一定要紀念一下身體這不可思議的神奇變化

（望着自己的肚子還是無法相信怎么可以大成這樣），為了把66“放出來”第一次穿那麼少拍照⋯真的會緊張不自在[污][污][污]所以拉着小叮噹陪我！！！66拔拔人真好～

就這樣他的上衣被我收走了[偷笑][偷笑][偷笑]



2017.6.5 在夏威夷披着白紗出嫁～

2年後的今天

我們收穫了上天給我們最棒的禮物⋯

一切都是最好的時間&安排！

#小叮噹夫婦# 二周年結婚快樂



取名小名66是因為拔拔叫65～

後來才想起我們在夏威夷結婚

而夏威夷語「Aloha ~阿囉哈～」

本來意指：希望、愛、和平、幸福，

後來才成為問候語：你好。

而阿囉哈拍照的手勢比法就是🤙🏻 66

喜歡這樣的巧合～」