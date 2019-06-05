畀梁家輝催婚！古天樂林家棟咁樣講

演員梁家輝、古天樂和林家棟晚上在九龍灣出席新片首映。大會安排眾演員送榴連給導演，梁家輝說：「啲榴連都未熟嘅，仲諗住空手劈添。」古仔自言是工作狂，故不覺辛苦，提到梁家輝催促他和林家棟快點結婚，身旁的梁家輝搶着說：「唔好喺佢哋面前講，每個人條路都唔一樣，我嘅立場就鼓勵佢哋成家立室先有完美人生。」林家棟則認為與古天樂共同點是放生自己，梁家輝則說：「我有話過自己行咗入條死路咩。」古仔說：「感情嘅嘢邊個都唔聽。」林家棟則說：「隨緣啦，人要愛惜自己，唔結婚就係愛惜自己嘅表達方式。（受過情傷？）內傷添啦！」



對於14年後再度與梁家輝合作，指古天樂（古仔）現在已經成為「影壇大亨」，新片拍得辛苦，但卻很開心，難得再合作，梁家輝說：「古仔最辛苦，有幾組戲喺身要周圍走，我就係退休人士，比較舒服。」梁家輝被問到新片是否退休之作，他說：「我係退休，唔係退役，只要有觀眾、拍檔、導演再有諗法，我會做到最後一部，希望呢部係好耐之後嘅事。」



此外，對於李兆基離世，演藝人協會會長古天樂表示剛返港，會跟他的太太聯絡了解有甚麼需要協助。

