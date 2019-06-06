林志玲閃婚！台灣3大黃金盛女全部嫁得出

台灣第一名模林志玲今日突然喺社交網，宣布下嫁日本天團EXILE成員AKIRA，在圈中人緣甚廣的她，今日喺社交網宣布喜訊之後，一眾藝人朋友紛紛留言送上祝福。曾被封為台灣三大「黃金盛女」嘅舒淇、林心如同林志玲都統統出嫁啦，林心如表示：「恭喜志玲姐姐～～要幸福喔❤」而舒淇亦有留言：「恭喜恭喜 幸福一輩子喔」內地藝人張歆藝留言：「美好的祝福送給美好的志玲 幸福 美滿 永久」



當中與志玲老友鬼鬼嘅蔡康永，喺社交網表示戥好友開心：「我們講好今年要更勇敢，你做到了！知道幸福在哪裏，就邁步前往，這就是勇敢。為你開心，親愛的志玲（ 找到這張照片，櫃中展覽的、是題為「洞房花燭夜」的水墨名作。當時我一定講了甚麼跟洞房有關的話，於是你開心的笑啦。」



早年與林志玲合作拍攝電影《西遊記.女兒國》的羅仲謙和梁詠琪，分別給志玲送上祝福，羅仲謙回覆東網時說：「梗係戥佢開心，郎才女貌，希望佢以後幸幸福福。」而梁詠琪在林志玲社交網留言祝賀：「你是個善良又溫柔的女生，今天聽到這個喜訊實在非常非常替你開心！祝白頭到老！永遠幸福！平安喜樂！」



與林志玲識於微時，相識逾廿年的名模陳嘉容（Eunis），獲知志玲覓得好歸宿，即開心戥志玲高興，Eunis說：「我覺得佢哋係金童玉女，好多人或者會覺得模特兒就要搵啲某某有錢人，其實我覺得，活到呢個年紀，搵到一個令自己開心嘅人，唔理係乜嘢人，乜嘢國籍，都唔會介意。（拍拖半年就結婚好衝動？）絕對唔衝動，人生短暫，要珍惜每件事，如果遇到嗰刻，大家個心一致嘅話，Why not唔可以閃婚咩!開心係人生最重要嘅嘢。」Eunis說認識的志玲是一個充滿少女心的人，她說：「佢係好鍾意花，好鍾意粉紅色嘅細路女，性格好可愛，充滿少女心嘅美少女。十幾年前我同佢一齊去紐約拍髮型廣告，諗起都好開心。」她並第一時間傳短訊給志玲，她說：「我傳咗個祝福短訊畀佢，從心底裏的祝福，戥你開心，希望你永遠幸福快樂一輩子。」

