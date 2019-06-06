把握時間享天倫！郭富城自爆湊女秘密

影帝郭富城（城城）以開幕嘉賓身份出席「第十三屆鮮浪潮國際短片節」的揭幕禮，正忙於舉行巡演的城城，現時未有電影工作在身，故一空閒便捉緊時間享天倫之樂，陪伴愛妻以及兩名小公主，他微笑自爆秘密：「之前同咗大寶去海洋公園，遲啲會同佢去迪士尼，呢啲都係大人少去，但係小朋友嘅天堂。」話內行間散發慈父氣息，問到同大寶去街時二寶交由邊個湊？城城話：「有家傭同外母，好放心畀佢哋湊，佢哋打點得好好，唔會擔心。」



一向支持新進導演的城城表示近年與超過10位新導演合作：「有香港、內地、台灣嘅，最緊要係自己夾個劇本，新導演畀我嘅感覺係好有創意，喺創作上有新元素、多元化啲，會嘗試啲未拍過嘅嘢，充滿新鮮嘅力量，不得不談《踏血尋梅》我係以想不到會為戲拎獎（第35屆香港電影金像獎「最佳男主角」）。」



講到新進導演開戲往往都是較低製作成本，問到會否主動減片酬演出？城城坦言肯定會：「某程度上都會因應環境去遷就，如果真係要去成就一個新導演嘅時候，自己都要有心理準備，覺得呢樣嘢唔係太大問題，喺電影圈咁多年，盡力去幫有心發展嘅新血，電影業先會蓬勃、先有好嘅電影出現，所以無論係新進導演定編劇都會全力支持。」有試過唔收住片酬，拍完先再計？城城指所有「前期工作」、洽談片酬工作都交由經理人小美負責：「呢啲細節都係交畀佢傾，佢會避重就輕，亦好尊重人才，覺得同新導演合作係緣分。」





