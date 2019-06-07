李勝鉉遭施暴案　隊友出庭撐社長：冇見到傷口

韓國6人男團The Eastlight去年10月驚爆16歲成員李勝鉉遭所屬的Media Line事務所社長金昌煥辱罵及遭旗下製作人文某以暴力對待，其19歲隊友兼胞兄李碩澈召開記者會，大爆胞弟自2015年起多次遭禁錮及用棍毆打，製作人文英日涉特殊暴力及慣性暴力等罪名被拘留起訴，而社長金昌煥與公司代表李某則涉嫌違反兒童福利法及教唆暴力待罪名同遭起訴。



製作人文英日、社長金昌煥及公司代表李某今午出席在首爾中央地方法院出席第4次聆訊，The Eastlight成員李恩成與丁俟江今日以辯方證人身份出席，李恩成在庭上指：「文PD（文英日）負責教育我們，他從一開始就沒有向我們施予體罰，他有說過如果我們不聽話，就有可能體罰我們，我們當時都是同意的。」李恩成指李勝鉉聲稱被文英日禁錮當日，其他成員亦有被叫做錄音室，他指當時現場氣氛並不惡劣：「我沒有看到李勝鉉因為被打而流血或者有傷口。」



對於金昌煥有否教唆暴力發生，李恩成就指：「在文PD罵我們的時候，金昌煥社長經常開門進來，那時候文PD就會停下來不罵我們，我不知道金社長知不知道暴力的發生，李碩澈和李勝鉉稱金昌煥社長曾經叫文PD『適當地打吧』，但我沒有親眼見到，不知道是不是真的。」李恩成又替金昌煥辯護：「金社長可能有時跟成員說話比較惡，但意圖並不壞，他亦很照顧我們的健康。」



而染了金髮的李恩成今日步出法院時面帶笑容，見到有記者後用黑袋遮住面離開。

離開。