講大話即被識穿！張衞健整頭紗贈張茜有洋葱

「愛妻號」的張衞健同太太張茜結婚多年，一直非常恩愛。近日兩公婆一齊上內地綜藝節目《熟悉的味道》，最新一集講到張衞健為老婆送上連串驚喜！當日張衞健落手落腳煮牛扒畀張茜食，佢話因為太太第一次煮嘢畀佢食，就係寫牛扒，而對方烹調嘅牛扒仲令佢刻骨銘心！事關當時張茜煮到塊牛扒全黑色，咬落仲似橡筋，不過佢都照單全收食晒，係愛呀！而今次因為張衞健煮嘅牛扒望落太美味，所以張茜一見到就懷疑係咪老公親手煮，雖然張衞健言之鑿鑿話：「當然是我做的啦！」但就唔小心做咗斗雞眼，令張茜識穿佢講大話，仲大爆老公一講大話就會斗雞眼，認真搞笑！



食飽飽，張衞健繼續送驚喜，今次就係一個佢親自設計嘅頭紗。佢解釋因為當年結婚時經濟條件比較緊張，張茜為咗唔增加佢嘅負擔，好貼心咁自己喺網上買咗二手婚紗，令佢相當感動同時一直記喺心入面，所以就整咗呢個咁有意義嘅頭紗。張衞健為老婆戴上頭紗之後，仲重演婚禮上跳舞一幕，Sweet到暈！佢其後仲話：「我覺得我們是一對老夫老妻，但是還是可以一直在談戀愛的。」真係閃到觀眾盲喇！



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