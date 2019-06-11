郭子豪醉駕案　被判服務令及停牌一年

早前涉醉駕的藝人郭子豪，被控於血液中酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車(第二級)，今午於九龍城裁判處接受宣判，大約於2時許，郭子豪於經理人陪同下到場，期間也有停下給在場傳媒拍照，但表情肅立，不發一言，及後未有訪問便匆匆進入法院。



案件宣判，法官指郭子豪的感化報告正面，他亦有悔意，加上屋企人好支持他以及這件事對他的工作亦有所影響，應上了一課，會明白自己犯錯不會再犯，故判社會服務令90小時，停牌12個月，並需自費上駕駛改進課程，才可取回車牌。



約下午3時，郭子豪於裁判處門外接受訪問，問到現時心情如何？他說：「終於告一段落，錯就要認，打就要企定，都會遵守判決，乖乖做人、做藝人，做唔同角色，用正面勤力形象，做番啲成績畀大家睇，努力工作。（對判決咁輕，覺得執身彩？）法律我唔識，都會尊重裁決，感恩呢個司法機構畀我改過機會，我會乖乖遵守社會服務令。（鬆一口氣？）都未，會尊重番個司法機構嘅承諾。（以後唔飲酒？）唔會飲酒同揸車兩樣嘢一齊進行，呢行飲酒應酬都好難避免。」



案件編號：KCCC1430/2019





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