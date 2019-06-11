吳若希發掘情趣酒店　戴祖儀驚整爛水床

歌手吳若希（Jinny）和戴祖儀（Joey）現身為主持的無綫新節目《8個香港》造勢，Jinny表示會深入香港不同的情趣酒店調查，以解決空間及土地問題：「為兩公婆、情侶發掘唔同嘅地方畀佢哋發揮。（係你啲私竇？）我都係靠公司發掘，今次有去啲唔同主題嘅空間，有一間係刑罰嘅房，想體驗吓啲刑具都可以去。（自己會去？）我同老公喺屋企都有足夠嘅私人空間，如果過兩年覺得佢悶先去培養感情，哈哈！」



問到對情趣酒店的主題喜好？Jinny說：「鍾意浪漫啲。（使唔使要水床、圓床、好多鏡嗰啲？）呢啲太Old School，冇乜特別喜好，私人啲、屬於自己嘅嘢就得，我屋企都擺唔落水床。」此時Joey語出驚人接話：「水床好易爛，搞到成地都係水。」Jinny當堂嚇一嚇、食住上繼續笑問：「即係你去過？」Joey慌張解釋說：「我係聽講過話啲水床好易穿，好危險。」



尷尬去情趣酒店



Jinny續謂去情趣酒店拍攝都有尷尬，特別是出入酒店的時候：「有去啲貴價、平價酒店，雖然係朝早拍，但見到門口有好多燈箱，出入又會被人望兩眼咁。」至於Joey就負責去年輕人喜愛的貼地地方，試過一日飲5至6間不同國家餐廳的奶茶，又帶同譚玉瑛及Jinny去葵涌廣場掃街：「好有回憶。我係馬來西亞人，之後仲帶咗Jinny食馬來西亞菜，即場打畀爸爸問馬來西亞話再教Jinny。」



指胡鴻鈞身體好好



Jinny將同最近拍劇整傷頭的胡鴻鈞（Hubert）飛美國做騷，她大派定心丸指Hubert身體狀況好好，故演出如期舉行：「冇再去探佢，有同佢聯絡夾着咩衫，都見佢同Alfred（許廷鏗）打麻雀，Alfred諗住當佢魚腩咁劏但失敗。」



