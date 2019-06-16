嚴父淚湧助走出低谷！何雁詩欠爸爸一生一世

又到父親節，重視家庭節日的何雁詩因要到新加坡打高爾夫球比賽，所以已提前跟爸爸慶祝，她坦言以前都會買禮物，但近年就請爸爸食飯多，問何爸爸最難忘父親節？她在旁笑說：「大鑊喇！考起佢！」何父笑言最緊要一家人齊齊整整：「佢有時畫張卡，有時話爭住先，爭爭吓就唔記得咗。」



一家三口Golf情



何爸爸在阿詩六歲時開始培養她打Golf，這項運動已變成「何家的活動」，更是一門三傑，問到球技最叻是誰？阿詩指住爸爸笑說：「一定唔係佢。」兩父女即場爆料：「媽媽最叻，佢最近贏咗個比賽。」但何媽媽怕醜拒上鏡，八年前阿詩曾代表香港打亞運，去年強勢復出的她在香港女子業餘錦標賽封后，她說：「爹哋一直想我喺高爾夫球方面有啲成績，唔想我打咗咁多年嘥咗佢。」何爸爸說：「我個女何雁詩都唔差㗎，佢用功咁多年，好難打得咁高水準，依家再努力啲，希望佢可以有機會打奧運㗎」



重拾球桿望女兒明



她坦言當然想打奧運，但距離這個目標仲有好遠的路，她說：「首先要打番個信心返嚟先，呢排好多亞洲區比賽打，希望一個比一個打得好，打Golf冇年齡限制，睇我爸爸今年70歲仲打到，老虎活士同廿幾歲嘅鬥，今年仲贏咗大滿貫。」她自揭去年重拾球桿，因為當時她自覺思想好負面，身邊好似好黑暗，就回憶生命中覺得最正面的一刻，她就諗到高爾夫球，最令到她好激勵：「同娛樂圈唔同，打Golf高爾夫球只要你努力、調整好心態同身體狀況，你成績好就會贏，但娛樂圈唔係你唱得好演得好就得，會有其他因素影響，當時我想寧靜番個心態，就去打番golf。」



早年她患過情緒病，何爸爸坦言非常擔心：「做父母梗擔心，我哋得一粒女，惟有放低晒所有嘢睇住個女先，有時我哋都畀到壓力佢，父母梗係望子成龍，希望佢樣樣表現得出色啲，叫佢唱歌唱好啲，搵老師去學吓啦，又會話你孭住香港旗代表出去打波，咁講又會有壓力。」阿詩承認父親對她要求很高，但自細已慣了這模式生活，她反而覺得壓力來自對自己期望都好高，她說：「好記得爹哋講，你一係唔好打，一打就要打到最好，所以我希望樣樣都做到最好。」



男兒有淚不輕彈



阿詩最深刻是有次心情低落，她中學同學到家中陪伴她，爸爸突然走入房喊住說：「你老竇你一粒女，我真係好擔心你。」當時她就跟住喊，她說：「點解我咁大感覺，因為爹哋好少喊，佢好少喺人哋面前表露佢嘅情緒，嗰刻我就提自己要開始好起嚟。」



未來女婿好乖仔



她與鄭俊弘（Fred）拍拖兩年，曾經有傳何父不喜歡Fred，何爸爸親口否認，他表示過去對女兒交友沒有任何意見，他笑說：「因為我都唔知佢嚟真定嚟假，我點可以處理、加以評論呢，到佢哋話真係拍拖，我就擘大對眼睇吓，呢個男仔都幾好，又唔多聲氣，好尊重老人家，我覺得佢幾孝順，我覺得呢個男仔相當好嘅。」阿詩笑言早就放心了，因為父親與男友認識後，她覺得爹哋鍾意Fred多過自己：「佢哋好多嘢傾，傾得好投契，兩個口水佬。」問何父有跟Fred打高爾夫球？他笑說：「好多人練得唔好就忟，嗰啲人脾氣可能麻麻地，但我未見過佢練得唔好會忟。」他表示不會催女兒結婚：「我都好遲結婚。」阿詩笑言將來有小朋友，她最想由爹哋教個孫打波。



場地：園藝高爾夫中心



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