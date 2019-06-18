新劇收視理想！馬國明：朋友未見過我咁型

藝人馬國明出席劇集《白色強人》的宣傳活動，現場公布首集收視平均有28.7點，成績理想。馬國明坦言想不到收視如此犀利：「始終個劇嘅題材同以前唔同，香港劇比較少講醫改，唔係一般師奶劇，我覺得公司應該拍多啲唔同題材嘅劇，先知觀眾接唔接受到，所以今次好開心，第一日播已經收到好多朋友Whatsapp話好睇，證明香港觀眾好叻，可以接受唔同題材。（因為拍到你好有型，所以有助收視？）我唔敢講，但好多朋友都話未見過我咁有型。（有機會爭視帝？）我冇諗，最重要係劇出嚟大家鍾意，獎係錦上添花。」



對於收視的期望，他坦言當然越高越好，若收視好的話，請食飯很平常，問他有甚麼不平常的建議？他笑言：「要露嘅話就搵女藝人，向來話制服誘惑，我哋成套劇，個個都係女神。（你係男神，你會做咩？）你問安仔（郭晉安），我睇佢頭，要還就大家一齊還，好難推一個出嚟。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。