笑李佳芯唔矜持！郭晉安提議做呢樣嘢賀收視

藝人郭晉安（安仔）出席劇集《白色強人》的宣傳活動，期間跟觀眾大玩遊戲及做瑜伽運動，不過見安仔手腳僵硬，他自言平日經常打網球、踏單車及跑步，但就從未做過瑜伽。



有33點就唱《沈默是金》



劇集收視成績高開，同劇李佳芯笑言男藝人可露腹肌慶祝，他坦言：「我啲腹肌未練好。（馬國明話睇你頭！）叫佢唱歌吖，馬國明唱歌好好聽，我同佢一齊登台合唱過《沈默是金》，如果收視有33點就唱。（但李佳芯要求露腹肌。）點解啲女藝人咁唔矜持，呢個風氣唔得，應叫女藝人露八舊腹肌，依家啲女藝人好犀利。」



貼馬國明攞視帝



提到視帝，安仔稱會投馬國明一票，指對方在劇中表現柔情一面，令人很喜歡，而且角色十分適合他：「我每年貼邊個攞獎都貼中，我今年貼馬國明，不過我都係唔好畀咁大壓力佢，唔好亂講。（你唔爭視帝？）獎係觀眾畀，當中有好多因素，而且TVB仲有好多強劇推出，唔應該喺呢個時候有咁多想法。」



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