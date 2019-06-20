HeHe味濃！蕭正楠連環激咀五十路人夫啜到嘔

無綫藝員蕭正楠、曹永廉與「咪神」張秀文，前晚為新劇《愛美麗狂想曲》拍攝外景。劇情講到曹永廉與張秀文一夜情後被死纏不放，角色帶點娘娘腔的蕭正楠為了幫他撇女，不惜主動激咀老友證HeHe情，望張秀文知難而退！



咀足五次搞大咗？



拍攝激吻戲前，兩人不停噴口腔清新劑辟味，蕭正楠正式埋位後主動咀嘴，表現自然，更一直啜住曹永廉不放，維持了足足十多秒，直至導演叫停。隨後兩人要拍攝不同角度，咀足五次！受訪時問到HeHe吻的感受？曹永廉笑說：「我真係想嘔，同埋作悶！」蕭正楠笑說：「咁快有咗？化妝嗰陣我已經加厚咗唇膏，諗住厚厚哋有層保護膜隔一隔，唔好掂咁多啦，點知佢唇乾，一咀就畀佢吸晒啲唇膏！」問到對方好不好咀？曹永廉笑說：「OK啦！我咀過黎耀祥、何廣沛，佢真係唔算差，哈哈！」



張秀文唔介意SheShe咀



蕭正楠自爆今次獻出「螢幕男初吻」，他笑說：「識咗咁多年終於要咀，翠如都話我做演員真係辛苦！佢知今晚拍呀，所以我都唔使返屋企囉！」曹永廉聞言笑說：「咁嚟我度啦！」續言先苦後甜，之後會與多位美女有咀戲。至於張秀文笑言未試過親眼見兩位男士咀嘴：「好震撼！佢哋未咀之前已經好期待！」又指不介意與同性咀嘴，因為相對而言比較不尷尬。



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