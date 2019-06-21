頂替心穎湯洛雯婚紗拋巨胸嚇窒黃浩然

無綫劇集《法證先鋒IV》因黃心穎偷食人夫許志安，最終把其戲份全數刪掉，而其中一場結婚場面，一眾演員重回婚紗店重拍，由湯洛雯（靚湯）頂上補拍的場口亦順利完成，不過這位新娘卻比之前黃心穎演的大了一個碼，但其身材之豐滿，令她穿起性感低胸婚紗更有睇頭，連拍檔黃浩然都話：「我唔敢亂望！」



一眾演員重新埋位拍攝，對「有經驗」的浩然雖冇難度，但對湯洛雯而言則有點緊張，但靚湯說：「其實多謝浩然教我方法盡快入戲，佢哋個個都好幫我，（壓力大變瘦？）又冇，我已經冇食飯，可能拍完先瘦！」旁邊浩然解圍說：「我哋套劇個個都高大，靚湯冇問題嘅，我哋配合吓，企前啲，佢企後啲，咪得囉！所以我聽到佢講，我話呢碗湯唔使飛油！」靚湯在旁哭笑不得，但對肥瘦己放開，因為選港姐時最瘦，之後已經保持這個體形並稱自己不介意，最緊要係心靈健康。



稍後二人將起程台灣重拍該劇於當地戲份，浩然稱：「今次行程緊密，監製係改咗少少，會拍得更濃縮，原本拍一星期時間，今次要四日完成，所以對我哋嚟講係一個挑戰！」



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