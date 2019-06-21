離開TVB？關梓陽感性發文：開創自己的路

無綫藝人關梓陽（Leo）最近劇接劇忙過不停，不過近日佢突然喺社交網發文，揚言「去開創自己的路」，又指「這幾年看見很多人離離去去」，即令唔少粉絲擔心佢離開無綫！其實本身兼職健身教練嘅佢，最近打算自立門戶，與友人合作開設健身中心，點知就因為咁而同前老闆鬧出不快事件。



同舊老闆爆誤會



Leo喺文中提到，自己為舊公司工作咗五年一直盡心盡力，而且同老闆嘅關係向來良好，但喺提出離職後卻遭到對方誤解，令佢大感心淡。雖然雙方不歡而散，但Leo亦感激對方嘅裁培及照顧：「離別的那一天最不捨是他，這五年裏，如果不是他，我也不會有安穩的生活，不可以一邊追尋自己的夢想又能照顧家庭。但人總不能原地踏步，最近機會出現在眼前，我希望好好把握。最後只想說，謝謝你這五年的教導及裁培。」



同區開舖搶客？



Leo接受東網訪問時表示：「其實因為今次係同另外兩位教練一齊離開出去搞生意，加上選址方面因為租金關係，最後無奈揀番同舊公司鄰近區域，所以可能就咁令舊老闆誤會咗我哋想搶生意，搞到有啲唔開心」，又指始終視對方為恩師，會衷心祝福佢。



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