退隱32年再拍劇　景黛音撐愛女韓國選秀

八十年代電視花旦景黛音重出江湖拍攝ViuTV新劇，她直言起初因電視台擬邀請韓國小鮮肉偶像泰民參演才答允出山，笑言喜歡K-POP全因18歲女兒，更希望女兒參與韓國選秀節目。



現年57歲的景黛音於1984年梁朝偉版本的《鹿鼎記》中飾演「建寧公主」，與翁美玲、戚美珍、曾華倩及藍潔瑛等靚女齊名，25歲時突然退出相夫教女，退隱32年後，去年再接拍ViuTV新劇《退休女皇》。



冇勾起戲癮



不說不知，原來景黛音是一名「韓粉」，最愛男團SHINee成員泰民，她笑言是受18歲女兒影響：「有次佢將SHINee海報貼喺我床頭，開頭我唔鍾意，但之後喺節目見到泰民幾靚仔，跳舞好又勤力。（阿女有冇表演欲？）佢鍾意跳舞，我有叫佢選《Produce 101》（韓國選秀節目），想佢試吓同一班人相處，但佢唔鍾意，可能細膽。」



今次出山，全因ViuTV製作部副總裁金廣誠當初擬找泰民演景黛音的兒子，可惜最後檔期不合。再次面對鏡頭，她表示沒有不習慣，跟台前幕後很快混熟，加上角色算是度身訂造：「做一個媽媽級時代女性，講畀老闆個仔踢走後嘅經歷，貼地嘅，冇乜聲嘶力竭，但呢種內斂角色仲難演呀！（有冇戲癮想再拍劇？）冇！第二啲嘢或者考慮，拍劇要好多人配合，依家我只想做鍾意嘅事。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

