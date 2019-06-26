野外換衫遊客喪影　張若錡寫真玩裸浴

憑32D好身材獲台灣出版商賞識，投資近百萬推出處女寫真，她更豁出去全裸拍攝出浴照，今夏強攻寫真戰！



現年23歲的香港少女張若錡（Angus），有「翻版周麗淇」稱號，14歲被發掘當模特兒，相片及作品被Po上台灣討論區，令她突然「爆紅」，粉絲暴增，更獲出版社睇中，投資近百萬推出處女寫真，分別在高雄、懇丁取景：「寫真分上下兩冊，為咗滿足粉絲嘅願望，共40個造型，除咗比堅尼，仲全裸上陣拍攝出浴照，但有清場拍攝。」由於她與台灣團隊已合作7個月，因取得信任，未覺太尷尬。



獻出多個第一次



寫真拍攝了12日，每日拍足16小時，因為暴曬，Angus笑言原本白雪雪變成「烏雞」返港，當中還有不少第一次：「我第一次喺荒山野嶺去廁所同換衫，有次喺大草原影相，好想小解，忍咗個幾鐘，最後搵咗個樹位，攞把遮遮住去解決！之後去到一個湖影相，現場好多遊客，見我哋好大製作，以為我係巨星，我邊換衫佢哋邊影我，真係好難忘。」



送唇印錫到嘴歪



每年的寫真戰都十分激烈，她直認擔心銷量，但準備送出滑鼠墊、攬枕、隨書附送可以幫她換衫的紙卡等產品，給粉絲驚喜：「我仲喺二百本書入面印唇印，錫到嘴歪又甩皮呀！買晒上下冊嘅粉絲仲可以得到我嘅即影即有相！」若然反應好，還會搞簽名會及粉絲聚餐。



問如何突圍而出？Angus知道很多前輩出寫真：「冇諗過點贏人，淨係想突破自己，我為寫真做運動同生酮減肥法，減咗10磅，得番42公斤，好彩瘦身唔瘦胸。」稍後，她會首次拍攝電影及參加台灣綜藝節目。



化妝﹕Constance Chan



張若錡Profile

出生日期：1996年5月25日

身高：1米65

三圍：32D、22、34



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