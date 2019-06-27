宋仲基證實兩年婚姻玩完　宋慧喬親解原因

因合作《太陽的後裔》而撻着的韓國藝人宋慧喬與宋仲基，2017年宣布結婚，期間不時傳出離婚消息，估不到今日宋仲基經理人公司發文證實消息，「雙宋夫婦」兩年婚姻玩完，消息震驚亞洲娛樂圈。



宋慧喬與宋仲基2016年合作《太陽的後裔》時傳出戀情，不過二人堅決否認，直至2017年7月5日宣布結婚，於同年10月31日舉行儀式，婚後二人不時拍拖出行恩愛非常，但近一年已甚少有放閃行動，即傳出離婚消息。今日韓國媒體再爆出雙宋協議離婚，而宋仲基經理人公司隨後發聲明證實：「我和宋慧喬為了離婚正在進行調節中，比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」同時宋仲基在聲明中提到，希望外界能體諒、尊重雙方的私生活：「未來我會從這次的傷痛走出，以演員身份全力展現出最好的樣貌報答大家。」



而宋慧喬的經紀公司都發布離婚聲明，表示雙方離婚的原因是因為性格不合：「大家好，這裏是宋慧喬經紀公司韓國UAA。首先很遺憾讓大家看到這麼不好的消息。本司演員宋慧喬在和丈夫慎重考慮後決定離婚。離婚原因在於二人的性格差異，雙方因未能克服二人之間的不同，最終不得已做出了這樣的決定。除此之外的具體內容都是演員雙方的私生活，還請諒解我們無法進一步確認。另外，為了雙方考慮，還請大家克制煽動性報道以及推測性的留言等，很抱歉打擾到大家，日後我們會以更好的一面呈現給大家。謝謝。」







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