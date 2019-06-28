東方日報C2：宋仲基宋慧喬宣布離婚

韓國巨星夫婦宋仲基與宋慧喬前年10月舉行世紀婚禮後，雖然屢傳婚變，但都遭否認。昨日，二人突然宣布協議離婚，結束一年零八個月的短暫婚姻，震驚亞洲。宋慧喬於聲明中指因難以克服性格差異，但亦有指是因生B問題出現分歧，更傳出有小三介入，並指二人早於去年9月已分居。



韓國33歲男神宋仲基與37歲女星宋慧喬，三年前合作神劇《太陽的後裔》而傳出姊弟戀，二人多次否認戀情，但前年7月突然宣布婚訊，同年10月底在首爾舉行世紀婚禮。婚後「雙宋」經常出國旅行晒恩愛，可惜近一年各自拍劇，久未有合體，年初更因二人經常冇戴婚戒、女方又在Instagram刪除部分恩愛合照而屢傳婚變，「雙宋」雖曾否認，但昨日卻驚爆不足兩年的婚姻已玩完。



性格不合壓力爆煲



宋仲基昨日率先透過事務所發聲明，承認正為離婚一事協調，又指比起互相指摘對與錯，更想圓滿解決離婚協議：「未來我會從這次傷痛中走出，以演員身份全力展現最好面貌。」而宋慧喬隨後亦透過事務所發聲明，坦言與丈夫慎重考慮後，因雙方未能克服性格差異才作出這個決定。



其實，「雙宋」於婚後各自拍韓劇《男朋友》與《阿斯達年代記》，過去一年聚少離多，據悉他們是瞞着事務所各自搵律師申請離婚調停，法院方面昨日表示最快可於下月底進行。有指宋仲基申請離婚調停，是認為離婚問題出自喬妹，責任不在自己。



不過，有報道指兩夫婦早於去年已不和，疑為生B問題鬧分歧，有指宋父一直介意新抱年紀比兒子大，擔心其生育問題，加上喬妹婚後依然事業心重，經常出國工作，似乎未有生B計劃，令婚姻出現危機。而有韓國算命師早於兩年前已批兩人八字不合。



此外，據知情人士透露，「雙宋」早於去年9月已分居，當時宋仲基為方便拍古裝劇《阿斯達年代記》而入住圈中好友寓所，至今仍與該好友同住，而喬妹亦早已遷出愛巢。雖然宋仲基於前日申請離婚調停當天，去劇場觀看話劇時完全沒有異樣，但據身邊好友透露，兩人於今年初開始為離婚苦惱，因擔心影響演出作品與活動。喬妹更曾為婚姻問題爆喊，又指她因而消瘦，手指變幼戴婚戒亦會滑落；而宋仲基則因壓力爆煲，出現嚴重脫髮。



影響代言或遭索償



婚後宋仲基因好丈夫形象而狂接家電及家居產品廣告，離婚對其代言工作帶來致命打擊，他或要面對巨額違約金。而喬妹代言的家電產品亦表示考慮更換代言人，雖然她昨日宣布辭演新劇，但卻獲斟拍新片。



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