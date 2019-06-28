煞科宴High到爆！鄧麗欣大呻有後遺症

由藝人鄧麗欣、姜皓文、袁富華、謝君豪、張建聲、蔡瀚億（BabyJohn）、凌文龍和余香凝等主演的心理懸疑犯罪電影《殘影空間》近日完成拍攝，電影公司日前在觀塘舉行煞科宴，慰勞眾演員及工作人員。鄧麗欣坦言拍攝這套電影相當辛苦，角色沉重壓力相當大，提到與姜皓文首次合作，她說︰「佢比我想像中冇咁Cool，之前睇佢啲戲都比較硬淨，雖然今次佢都係飾演一個警察，都係比較直接同粗豪，但佢私下好溫和，合作上好舒服好開心，雖然套戲唔係好輕鬆，但同佢一齊演時係好輕鬆好舒服，大家好有默契。」



拍攝後感不捨



經過一個多月拍攝，鄧麗欣直言拍攝後感到非常不捨得︰「拍完呢套戲首先覺得好輕鬆，因為將個心頭大石放下，但輕鬆之餘有啲唔捨得，有一種騷後後遺症。」姜皓文則說︰「梗係唔捨得，有一班好製作團隊，一班好演員，拍攝非常順利，會期待再有下一次嘅合作！」



開金口唱歌



而鄧麗欣於煞科宴上玩得相當開心，現場要求她「開金口」唱歌亦有求切應，當她唱出組合Cookies的《心急人上》時，現場即時起哄，其後又與張建聲唱出首本名曲《電燈膽》，High爆全場！她笑言今次自己相當畀面︰「大家都玩得好開心，我都跟大家玩得好癲，我預咗大家會叫我唱我自己嘅歌，因為嗰度有卡拉OK，現場工作人員都好年輕，成日話細個聽我的歌大，所以應大家要求唱吓，都好畀面㗎喇！」久未有推出新歌的她坦言現時會繼續專注電影，未有推出新歌的計劃︰「如果適合的話電影主題曲都會唱，希望音樂同電影有一個更好嘅聯繫。」



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