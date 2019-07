秘密擺婚宴！36歲梁靖琪目標生兩件

36歲的藝人梁靖琪(Toby)與圈外男友Jonathan(施雋賢)拍拖接近兩年,早前二人在港入紙排期結婚。梁靖琪於IG晒婚宴的相片,她以英文留言:「I Married The Love Of My Life」



新娘子感動到喊



Toby跟男友早有共識,今年內會步入教堂,鑑於Jon乃圈外人,所以二人一直打算把婚禮低調進行,雙方親友也未有「洩蜜」。Toby與Jon都是基督徒,他們於28日先到教堂,在雙方父母及過百名親友的見證下進行行禮及簽字儀式;晩上婚宴在酒店進行,好姊妹文頌嫻、姚樂怡等都有出席,而湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇更充當姊妹團;據現場友人指,新郎哥在晚宴上,向Toby及其家人作出感人愛的宣言,感動得新娘子忍不住流下淚水。



阿佘冇到



正式成為施太的Toby興奮地說:「因為老公係圈外人,我哋想低調進行婚禮,朋友同親友都好好,幫我哋保守秘密,但最不好意思的,是因為晚上婚宴,雙方屋企都有不少朋友,我同老公又好多朋友,所以唔少朋友都請唔到。」問到姊妹團只得三個?她說:「我冇偏心㗎,畀佢哋自己揀,睇吓邊個有時間可以全日陪住我,好可惜就係阿佘(佘詩曼)因為不在港要開工嚟唔到。」



目標生兩個



說到Toby在台上感動爆喊:「我同老公在晚宴上,向到賀的人道謝,但我事前不知道佢會講一D touching嘢,當我聽到佢向我同我父母承諾會愛我forever,照顧一生一世 ...我就喊到儍左,姊妹屋企人都有喊,同埋我同老公都係教徒,所以在教堂行禮,感覺好神聖、莊嚴又浪漫,大家唔係只係簽字,係在神父見證下,我同老公都特別感動。」問到「造人」大計時,老公Jon表示二人也好喜歡小朋友,父母也恨「抱孫」,所以最希望可以有兩個小朋友,Toby笑說:「希望目標兩個啦!」



正式成為施太的Toby興奮地說:「因為老公係圈外人,我地想低調進行婚禮,朋友同親友都好好,幫我地保守秘密,但最不好意思的,是因為晚上婚宴,雙方屋企都有不少朋友,我同老公又好多朋友,所以唔少朋友都請唔到。」



藝人郭政鴻在社交網上載與Toby在宴會上的照片,見到Toby身穿低胸晚裝、盛裝亮相,打扮高貴猶如主人家一樣,其母親蕭笑鳴亦打扮得相當隆重。宴會上其他賓客還有古天樂、歐陽震華夫婦、陳山聰、艾威等人,各人都官仔骨骨盛裝赴會。



---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。