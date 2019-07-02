《BB來了》原班陣容拍續集！黎諾懿挑戰視帝

無綫藝員黎諾懿到電台宣傳節目《懿想得到》，他指有份參與構思節目，現在節目出街，感覺好似BB出生一樣，黎諾懿表示：「最初係諗住做一個懷舊節目，後來就用呢個構思加一啲嘉賓，慢慢磨合就有《懿想得到》呢個節目，請番啲對自己好重要嘅人出現，第一、二集有鄭伊健、之後有家燕姐、鼎爺、李佳芯，佢哋都係我好緊要嘅朋友。Ali就最開心，大家知佢身體唔好，拍《BB來了》仲做咗個大手術，我話有個節目叫佢嚟玩，唔使記對白，安排好晒，佢初頭唔信我，去到第三、四日就變番個少女，希望大家見到嘉賓另一面。」



黎諾懿又透露十月將開拍《BB來了2》：「今次會係連BB都係原班陣容，係上集延續，講兩年後『允豬』大個咗，BB開始讀書，產生問題。自從我個仔出世之後，我嘅工作都離唔開小朋友，我嘅事業同小朋友掛鈎，所以都唔使實習。」問到續集是否打算挑戰「視帝」？他笑說：「其實我每一套都挑戰，但每次都冇人理我，就嚟出街嘅《街坊財神》我都係挑戰視帝，得唔得又係另一件事。《懿想得到》我都係挑戰最佳節目主持，樣樣都挑戰吓，攞唔攞到係一回事，要畀自己目標。」



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