醫心漏病遺疤痕 　「茗風」林子超克服自卑

藝人林子超（Andy）參加now TV《CEO選拔賽》入行，去年底簽約成為無綫藝人，憑劇集《宮心計2深宮計》演奸角「茗風」而為人熟悉。他坦言機會得來不易，甚至沒想過可以入行，因為他患有先天性心漏病，從小有醫生紙跟身，連體育堂也不能上，手術後在胸口留下一道10吋長疤痕。



半裸照修圖見人



他在社交網上載的半裸照，亦要靠修圖將疤痕掩蓋：「記得做完手術三年後，舊公司叫我去做一個節目關於柔道，淨係要我着柔道袍，我話唔得呀，做唔到，一定要着番件T裇喺裏面。」Andy指家人一直不贊成他當藝人，因為擔心其身體狀況：「大個加入演藝學院學跳舞，嗰年最辛苦，我讀完一年之後，醫生就話要做手術，連埋暑假我抖咗四、五個月，開學之後有兩個月郁唔到，只係睇其他同學跳舞，覺得點解要咁作弄我？」故他從小自卑，總給人柔弱的感覺。



停工2年零收入



入行第八年，Andy離開now TV後，試過兩年冇工作：「我係一個公屋長大嘅年輕人，冇好嘅家庭環境支持，但又好想做呢樣嘢（藝人）。當時我由原本有萬幾蚊底薪，突然之間冇晒錢，試過出街想買杯嘢飲都要諗一諗，心諗不如捱多一個月，如果都冇機會就轉行去做空少。」當時幸得家人經濟上支持，Andy才可渡過難關，但他心中有愧，故決定轉行，豈料這時候奇迹出現：「到我想放棄嗰個月，就有機會入TVB做兒童節目教跳舞。」



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