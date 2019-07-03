大讚好男人！陳煒爆黃智賢股票損手蝕廿幾萬

藝人陳煒、黃智賢、簡淑兒、余思霆和朱敏瀚等，下午現身將軍澳一所學校，與小學生齊齊玩遊戲，場面相當熱鬧。一眾演員主演的無綫新劇《好日子》首集錄得26.9收視，成為年度一線劇首播之冠。



男、女主角黃智賢和陳煒齊齊受訪，陳煒透露劇情交代她因誤會，搶槍欲射殺黃智賢，事後冰釋前嫌感後悔。問到現實生活中可有做過後悔的事？黃智賢坦言：「就係十幾年前我哋冇好好合作囉。」陳煒接口：「當年同佢喺亞視拍咗幾套劇。（點解冇擦出火花？）佢係一個好男人，當時供緊女朋友（如今已是太太）喺外國讀書，同埋我記得佢買股票蝕咗好多。（傾心事？）應該係拍緊車廂戲，所以乜都傾啫。」



黃智賢即「投訴」：「爆晒我啲秘密出嚟。（當時輸咗好多錢？）20幾萬啦，未算輸身家嘅，依家就轉買藍籌股，好過放喺銀行，同埋交咗畀太太管數喇。（介紹筍盤畀陳煒？）佢係冠軍級，好難㗎喎。」陳煒反駁：「我唔覺囉。」黃智賢回道：「喺我心目中永遠都係冠軍囉。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。