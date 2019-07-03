余思霆簡淑兒望與李國麟拍咀戲

藝人余思霆及簡淑兒因合作拍攝《好日子》成好友，難怪早前從報章得悉余思霆拍拖，簡淑兒即扁咀：「拍拖都唔話畀我聽！」余思霆回道：「咁妳拍拖會話畀我聽？」簡淑兒即答：「第一時間打畀妳！」



問到余思霆會否介紹男朋友給好姊妹，簡淑兒即謂：「佢都細我幾年，介紹嘅男仔咪會好細個囉？（妳有咩擇偶條件？）我哋做呢一行，仲講咩擇偶條件吖！」簡淑兒隨後自爆以往曾因自己的工作環境被男友投訴，最終亦成為分手導火線之一：「影張相、拖手拍戲都問點解。（拍咀戲咪反枱囉？）我直到依家都未拍過咀戲。（最想同個男演員拍？）梗係古天樂同金城武啦。」余思霆聞言即投訴：「咁我可唔可以攞番個螢幕初吻？當日同我拍嘅係伍富橋，佢都係螢幕初吻，大家都表現生硬。（咁妳想點？）想對手有多啲經驗囉。」簡淑兒「提議」：「咁不如李國麟啦。」余思霆答：「都可以。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。