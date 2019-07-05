狂NG累人！余思霆欣賞男友朱敏瀚3個優點

華姐出身的余思霆處女拍劇即覓得良緣，與男友朱敏瀚發展順利，更直言欣賞對方對演戲的熱誠。視「師姐」岑麗香為偶像的她，期待與對方結片緣，望有機會挑戰演奸角。



余思霆兩年前首次拍電視劇，於《好日子》內扮演被家人送往台灣留學的女生。如今劇集面世，回想起當時的拍攝情景，思霆靦覥表示：「當時一啲演戲經驗都冇，加上廣東話又唔得，拍完連Playback都唔夠膽睇。第一日開工又多對白，緊張到出晒汗，累對手潘芳芳重拍咗好多次！」



來港發展之初，思霆連一句簡單的廣東話也不會說，膽粗粗抱着一股熱誠踏出「第一步」﹕「啱啱嚟嗰時，真係唔係好夠膽講嘢，後嚟明白要講多啲嘢，被人笑先會有進步。有朋友講笑咁叫我搵番個香港男友，廣東話一定突飛猛進！」



讚男友「表哥」有Heart



緣分作出巧妙安排，思霆如今真與港男墮入愛河，談起戲中「表哥」兼現任男友朱敏瀚，她大方透露：「喺戲裏面我哋得一場單獨對手戲，煞咗科我哋都唔熟，只係覺得佢傻傻哋、好搞笑，直到後來先喺朋友活動上多咗接觸、聯絡。（欣賞佢啲乜？）佢真係好鍾意做戲，就算開足廿幾個鐘工都冇問題，我自問唔得，一定會嗌眼瞓。」



思霆自言擇偶條件包括「專業、孝順、Sweet」，這些全部不難在朱敏瀚身上發現，難怪二人發展順利。而戲中思霆與「親戚」簡淑兒及翟威廉展開三角戀：「簡淑兒真係超鍾意翟威廉，仲要好主動，我就喺旁邊幫手，點知最終發現翟威廉其實係鍾意我。（現實生活中你會點取捨？）冇試過咁嘅情況，但如果係親戚，我一定讓愛，朋友嘅話就會再諗吓，未必放棄。」



視岑麗香為偶像



思霆表示目前最想挑戰「外表甜美、內裏奸到出汁」的角色，問到最想與哪位前輩結片緣？她即說：「岑麗香囉！我哋嘅背景有啲似，好多紐約嘅朋友都叫我要以佢為榜樣。大約1年前，我有機會同香香排舞，後來佢仲主動話車我返屋企，我即刻受寵若驚，開始視佢為偶像。」



場地：花木日本料理



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

