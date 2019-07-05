結業告終　李日朗自爆色弱設計Tee

藝人李日朗以頒獎嘉賓身份出席時裝表演活動，笑言與時裝扯不上關係，更自爆初入行時着衫瘀事：「因為我有色弱，分唔到顏色，試過有次聖誕節活動，公關叫我着到好似聖誕樹出席活動，原來我着咗件綠色衫同啡色褲，自此公司就幫我安排stylist，同叫我自己買衫只可以買黑白色，後期我都有增加自己啲fashion sense（時尚感）。」



原來他曾做過時裝製作，負責設計圖案，交到內地廠印製，但運作了兩年就結束：「因為時間分配唔到，同埋每季淨係出幾款衫，做唔切。（最後賺定蝕？）賺，其實啲衫成本唔高，一件T恤成本廿蚊，我哋賣成10倍。（點解唔做落去？）因為做唔到落去，啲人又會抄圖案。」



另外，他透露年底會在內地舉行巡迴演唱會：「12月第一站，係四面台，我冇四面台嘅經驗，所以要問吓導演。（會唔會返嚟香港開騷？）未知，希望可以。」



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