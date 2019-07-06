【獨家】馬國明親證同心穎分手　降呢做朋友

今年4月爆出藝人黃心穎背男友馬國明偷食人夫許志安後，心穎被全面停工兼遭網民鬧爆，最後避走美國。事件後，馬國明曾開腔維護心穎，但就一直避談是否分手。



不介意合作



馬國明接受東網獨家訪問，提到感情狀況，他以OK及過得幾好形容，問有否聯絡心穎？他主動將對方定位為「朋友」：「只可以講我哋點都係朋友，我哋係朋友，我覺得大家對呢件事嘅反應係有少少過激，感情好難講邊個啱邊個錯，大家唔需要咁大反應，唔需要去攻擊佢，而且佢都知錯，有邊個冇做錯過呢？（原諒佢？）我之前都講過，我係有嬲，但只係好短時間，之後係擔心多，希望大家之後唔使咁大反應，其實係可以畀個機會。（再同佢合作？）OK！我唔介意，我都話點都係朋友，佢又唔係我殺父仇人，感情事唔需要放到太大。（即係關係已經改變？）朋友囉！一定唔係仇人。（之前傳你會去美國搵佢？）只係記者寫啫！（媽咪有冇擔心你？）冇，都冇嘢！」他稱母親從來不會催婚，亦尊重其選擇。



恨演奸角或同志



此外，提到主演的劇集《白色強人》收視報捷，馬國明相信踏入結局周會有更高收視，很大機會過30點：「套劇係個突破，因為無綫劇以往好少涉及政治，加上成個劇好淡，冇屋企戲亦冇刻意煽情，成績好係整個團隊嘅功勞。」他直言「唐明」這個角色是他從演以來最難演繹之一：「因為角色嘅情緖起伏唔大，好難演得好睇，係好大挑戰。」並指一直以來最想挑戰奸角，初接劇本時，曾問監製羅永賢是否可演郭晉安的角色「YT」：「YT係亦正亦邪，好立體，但監製最後說服咗我做唐明。」



除了奸角，原來他對HeHe角色也有興趣：「我想拍HeHe，想拍一套好認真而唔係搞笑嘅HeHe，唔知公司敢唔敢。同男仔拍親熱戲反而唔尷尬，因為唔會擔心博懵嘅問題。」在《白》劇中，馬國明周旋於唐詩詠及李佳芯之間，他自言現實中從未發生過類似情況，未試過三角戀，笑言現實中若有兩位如此完美的女生讓他選擇，他也不懂如何抉擇，是幸福的苦惱。



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