【自爆經歷】茜利妹莊梅岩力數高志森罪狀

曾五奪香港舞台劇「獎最佳劇本」獎的著名編劇莊梅岩於Facebook炮轟導演高志森，直指他斂財、霸道及欺凌剛出道的新人，稱高志森只是生意人，但在戲劇圈要扮大師，因錯誤的教導方式令數位有才華的年輕人走錯方向毀了一生，莊梅岩稱絕對不會和對方合作並舉例指：「自己同人講版權就要追broadway standard，人哋同佢講版權就話行裏面冇呢種規矩，佢無恥嘅言論同行為，罄竹難書。我身邊就有好多瀨過嘢嘅同業。佢勝在咩呀？面皮夠厚，人哋死咗佢照攞人哋啲歌人哋嘅名氣照呃飯食，」更重提張國榮曾因高志森邀約拍電影問題，於電台公開斥對方手段「嗱喳」。



藝人茜利妹隨後於Facebook發文和應莊梅岩，更自爆和高志森合作時曾中招：「十年前幫佢同佢條女做過一次嘢領教過！」指當時合作前白紙黑字簽約，但最終高志森未有跟隨合約條款。



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