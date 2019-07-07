另類挑戰　Queena踢樽蓋失手三次整傷腳

跳唱組合BINGO的三位成員，包括關嘉敏（Carman）、陳康琪（Odilia）及夏子涓（Queena）近日也潮玩「踢樽蓋挑戰」（Bottle Cap Challenge），Carman最成功，一次過挑戰踢兩個樽蓋，結果一take搞掂，開心到她跳起，短片更以慢動作播放。Odilia就玩搞笑，初時好像功架十足，但之後擺出一個「彈指神通」手勢，樽蓋隔空應聲飛走，恍如武林高人，十分搞笑。Queena連續失敗三次，一次誤踢牆，一次跣腳，到第三次連水樽也踢飛，完全係失敗嘅試範。



而組合BOP天堂鳥亦都有玩，Gordon第一次踢時失手忍唔住以笑遮醜，重錄第二段片時，就戴上面罩終於成功。Tyrese就玩借位，將樽放在鏡頭前，扮踢到，假到不得了，但勝在搞笑。而Lincoln玩另類，自言個個都用腳踢，他卻改用紅酒的酒塞代腳，瞄準樽蓋將酒塞飛過去，最終一擊即中打飛樽蓋。



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