馬國明讚好女仔　唐詩詠：約我啦咁！

藝人馬國明與唐詩詠出席無綫劇集《白色強人》宣傳，同聲表示對結局篇衝破33點有信心，問到可有機會拍續集？詩詠說：「我覺得套劇嘅角色都仲有好大空間發展，因為都未講我同馬國明點解離婚，其實都監製都有傾過嘅。」



談到二人於劇中復合，觀眾希望他們現實中也相戀，詩詠即向馬國明撒嬌：「約我啦咁！」對於觀眾向馬國明留言，指最好的已在身邊，明指此人是詩詠，馬國明即說：「咁犀利，咁佢不嬲係好嘅，係好女仔。」被追問二人相識多年，為何仍然撻唔着？馬國明聞言即不禁冷笑，詩詠笑說：「我要唔要行開？」記者再指她是絕世好女友，馬國明則是筍盤兼男神，問到二人尚欠甚麼？馬國明對此說：「我都諗唔到差啲乜。」



此外，有份獻唱該劇插曲《Can You Hear》的歌手譚嘉儀，於台上宣布將推出與馬國明合唱的中文版，並將於結局篇播出，稍後更會拍MV。



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