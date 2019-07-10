日雜誌揭戀童癖　喜多川告誹謗索63萬

已故尊尼事務所社長Johnny喜多川曾經捧紅過好多男藝人、成為日本最觸目的商業奇才之一，而其花邊新聞亦好豐富，1999年至2000年間，日本爆料雜誌《週刊文春》就揭露過他有戀童癖行為，並刊登了多位前尊尼前研究生專訪的連載，指喜多川有孌童及虐童癖，報道轟動日本外，連美國《紐約時報》及歐美主流傳媒亦有報道。當年日本國會有議員指摘喜多川的行為會令民眾帶來不良影響。



雖然坊間已流傳喜多川有不良癖好，但《文春》是首個報道的傳媒。不過，喜多川作出反擊，起訴《文春》報道失實及誹謗，要求賠償1億2,000萬日圓（約450萬港元）及刊登謝罪廣告公開道歉。法院最終裁定《文春》提供的證人口供欠缺可信性，於2002年3月，東京地裁要求《文春》賠償880萬日圓（約63萬港元）給尊尼。



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